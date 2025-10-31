Für den Gastgeber SV 1890 Westerhausen endete das Duell mit der SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Thale/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim ist gleichauf geendet.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Stanislav Lytvyn für Thalheim traf und in Minute 21 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1 in Minute 41

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Joao Victor Gomes Paranagua den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Westerhausener Team erzielte (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Dantas Caldas, Ribeiro De Oliveira, Masaka, Pavlish (64. Z. Weickert), H. Lehmann, Stridde, Masur (46. Kale), M. Lehmann

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Lytvyn, Kolomiiets, Seniura (67. Schinkel), Zawada (86. May), Wróblewski (52. Sambu Cabral), Ndour, Sonco, Kuras, Prielipp, Bakkush

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107