Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Zorbau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Blau-Weiß Zorbau und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auseinander gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.

Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Blau-Weiß Zorbau Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33

Kurz vor dem Pfiff konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Beer, B. Strauchmann, K. Neuhaus, Sothen (85. Bisultanov), Engl (46. Maier), Bondarenko, De Pinho Gomes, N. Neuhaus, Souvatzoglou (46. Jose Malu), Tsipi (43. Stelmak)

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Burghardt (78. Kleinert), Hensen, Lippoldt, Kreideweiß, Prinzler, Redmann, Haensch, Grüneberg, Köhler, Hensen

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100