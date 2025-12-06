Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintracht Emseloh und der FSV Barleben 1911 e. V. am Samstag vom Platz gegangen. 53 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Gleich nach Anpfiff schoss Radek Cibulka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Minute 89 SV Eintracht Emseloh auf Augenhöhe mit FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Rostislav Senft wurde für Serhii Molochko eingesetzt und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite verließen Patrick Hauer für Palle Jespersen und Dani Klajdi für Luis Fröhlich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Sean Niklas Priese (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erzielen (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Shevtsov, Heimur, Polívka, J. T. Aljindo (82. Schmidt), Bozhok (82. Citaku), Cibulka, Mukhoid, Stache (72. Vrba), A. Aljindo, Molochko (62. Senft)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Klajdi (59. Fröhlich), Gruner, Wasylyk, Zander, Pung (82. Laabs), Hauer (59. Jespersen), Von Der Gönne (67. Magnus), Hauer, Koch, Duda (59. Priese)

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53