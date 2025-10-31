Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintracht Emseloh und der SSV Havelwinkel Warnau am Freitag auseinander gegangen. 70 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Emmanuil Heimur (SV Eintracht Emseloh) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 83 SV Eintracht Emseloh auf Augenhöhe mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukas Schüt wurde für Rostislav Senft eingesetzt und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite räumten Kamil Hutyra für Martin Otto und Finn Knuth für Ricardo Hain den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh musste zweimal Gelb hinnehmen. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ricardo Hain den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Havelberger Team erzielte (83.). Die Emseloher sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – A. Aljindo, Bozhok, Shevtsov, Stache (73. Vrba), Senft (60. Schüt), Stamm, Heimur, J. T. Aljindo, Cibulka, Polívka

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Cembala, Hutyra (59. Otto), Neumann, Albrecht (90. Rüdiger), Schulz (64. Brömme), Bradburn, Winning (90. Jeckstadt), Heinrich, Knuth (62. Hain), Büchner

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70