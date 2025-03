Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Duell mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen am 20. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind die SV Fortuna Magdeburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag auseinander gegangen. 39 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Hannes Weidemeier (SV Fortuna Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 20

1:1 im Duell zwischen SV Fortuna Magdeburg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 90. Minute

In der 90. Minute gelang es Illia Hlynianyi, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erlangen (90.). In Spielminute 94 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (84. Gerwien), Domitz, Thon (84. Gerstner), Steinbach (72. Fedchenko), Weidemeier, Maarouf (62. Kauka), Gnaka (68. Kovkrak), Lange, Megel, Pide

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hoffmann, Hadaschik (76. Schlegel), Englich, Kirst (76. Potapenko), Böhme (82. Krüger), Hlynianyi, Günther (82. Biriuk), Ehrhardt, Weimann, Bark (82. Krogmann)

Tore: 1:0 Hannes Weidemeier (4.), 1:1 Illia Hlynianyi (90.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Toni Pulst, Winfried Bohrmann; Zuschauer: 39