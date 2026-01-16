Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half der SG Rot-Weiß Thalheim am Donnerstag nicht, als sie sich vor 98 Fans mit 1:3 (0:1) gegen die SV Fortuna Magdeburg verabschieden musste.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Pawel Kudyba. Der Trainer von Thalheim musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Dirk Hannemann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (42.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 81 wurde das Gegentor durch Queba Sonco erzielt.

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte die SV Fortuna Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Illya Kovkrak (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+7). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kunyk, May (60. Zahrt), Schmökel, Moroz, (46. Gräbe-Schmelzer), Prielipp, Wróblewski (88. Henze), Sonco, Kuras, Schinkel (69. Sambu Cabral)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Halilaj, Kauka, Ehrenberg (82. Kovkrak), Steinbach (62. Bimenyimana), Gerstner, Schüler (78. Rudolph), Pide, Megel (27. Domitz), Weidemeier (87. Rexhepi), Lange

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98