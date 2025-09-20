Der SSV Havelwinkel Warnau hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SSC Weißenfels mit 1:3 (0:1).

Havelberg/MTU. Vor 163 Zuschauern hat sich das Team von Steffen Lenz mit 1:3 (0:1) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tim Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV Havelwinkel Warnau kassierte einmal Gelb (71.). In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Carlo Purrucker erzielt.

SSV Havelwinkel Warnau sieht sich 0:2 im Rückstand – 77. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Claas Albrecht den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Havelwinkel Warnau erlangte (90.+2). Der SSV Havelwinkel Warnau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Otto (46. Albrecht), Schulz, Cembala (72. Bäther), Neumann, Heinrich, Büchner, Hutyra (78. Winning), Bauer, Hilgenfeld (72. Bradburn), Paege (67. Kniestedt)

SSC Weißenfels: Lohmann – Purrucker, Zerbe, Dierichen, Lehmann (71. Luib), Seemann (56. Hafkesbrink), Zozulia (81. Schneider), Koch (85. Necke), Raßmann, Koch, Puphal

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163