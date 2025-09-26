Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Freitag war der VfB 1906 Sangerhausen gegenüber dem VfB Merseburg machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

1:4 – VfB 1906 Sangerhausen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfB Merseburg

Sangerhausen/MTU. Das Match zwischen Sangerhausen und Merseburg ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Danny Wagner für Merseburg traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Merseburger legten in der 29. Spielminute nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze.

Minute 29: VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tobias Berndt traf in Minute 67 und Josua Felipe Frühauf in Minute 70. Spielstand 4:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sangerhausen erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Merseburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hennig (59. Lange), Gängel, Bärwolf, Worch, Sonnenberg, Schäffner, Olbricht (73. Schütz), Schneider (73. Halle), Schulz (78. Bühling), Scholz

VfB Merseburg: Przigode – Bierschenk, Wagner, Berndt, Knerler (46. Dähne), Nicodemus, Erovic, Frühauf, Taubert, Korngiebel, Wagner

Tore: 0:1 Danny Wagner (7.), 0:2 Tim Knerler (29.), 0:3 Tobias Berndt (67.), 0:4 Josua Felipe Frühauf (70.), 1:4 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Andreas Pak, Marco Uhlmann; Zuschauer: 83