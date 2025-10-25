Eine herbe Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den VfB 1906 Sangerhausen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 58 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Gabriel Edgar Schneider traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Sangerhäuser waren aber noch nicht fertig: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Schneider.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 63 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Kevin-Eugenio Schäffner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (84.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser gesichert. Die Haldensleber sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Hevekerl, Boege, Mäde (60. Krüger), Thieke (54. Hebekerl), Hüttl, Zimmermann (46. Sengewald), Stadler, Schunaew, Al Samour (63. Wille), Hartmann

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Sonnenberg, Hildebrandt, Schäffner, Schulz (67. Stöhr), Kern (87. Bärwolf), Worch (85. Reiber), Schneider, Scholz, Weick, Olbricht (67. Husung)

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58