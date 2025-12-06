Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 47 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 47 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die Partie ging zuende und fast sah es so aus, als würden sie sich ohne Tore trennen, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und am Ende einer ebenfalls torlosen zweiten Halbzeit (85.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

89. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen vorne dank zwei Treffern von Vitalii Sumka – 2:0

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Sumka den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (89.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Ehrhardt, Sumka, Bauer (59. Radke), Potapenko (64. Hlynianyi), Böhme, Hoffmann, Günther (82. Bark), Galushyn, Gründling

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Scholz, Schäffner, Wagenhaus, Stöhr, Kern, Schneider, Hildebrandt, Schulz (89. Hennig), Worch

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47