Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen gelang es am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 121 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 121 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Nach nur elf Minuten schoss Martin Ludwig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Kyrylo Galushyn den Ball ins Netz.

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 49: 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Kevin Elflein wurde für Jordan Born eingesetzt und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite räumten Bastian Schäfer für Palle Jespersen und Lukas Magnus für Dani Klajdi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hadaschik, Born (59. Elflein), Gründling (83. Hoffmann), Ludwig (74. Potapenko), Bauer, Böhme, Ehrhardt, Galushyn, Weimann, Sumka (90. Radke)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Gruner, Hauer, Laabs (83. Koch), Schäfer (62. Jespersen), Fröhlich, Magnus (70. Klajdi), Wasylyk (83. Duda), Zander, Hauer, Lohse (77. Eichholz)

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121