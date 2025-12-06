Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 47 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die Partie neigte sich dem Ende zu und fast sah es so aus, als würden sie sich torlos trennen, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und am Ende einer ebenfalls torlosen zweiten Spielhälfte (85.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Doppelpack von Vitalii Sumka bringt 1. FC Bitterfeld-Wolfen 2:0 in Führung – Minute 89

Schon vier Spielminuten darauf konnte Sumka (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer (59. Radke), Böhme, Sumka, Galushyn, Potapenko (64. Hlynianyi), Weimann, Gründling, Ehrhardt, Günther (82. Bark), Hoffmann

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Schäffner, Schneider, Hildebrandt, Stöhr, Worch, Wagenhaus, Schulz (89. Hennig), Kern, Scholz

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47