Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 121 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Martin Ludwig traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kyrylo Galushyn den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

49. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen führt mit zwei Toren

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Kevin Elflein kam rein für Jordan Born und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Bastian Schäfer und Dani Klajdi für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Viacheslav Potapenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Born (59. Elflein), Galushyn, Ehrhardt, Bauer, Sumka (90. Radke), Hadaschik, Böhme, Ludwig (74. Potapenko), Gründling (83. Hoffmann), Weimann

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Schäfer (62. Jespersen), Hauer, Wasylyk (83. Duda), Hauer, Fröhlich, Zander, Lohse (77. Eichholz), Gruner, Laabs (83. Koch), Magnus (70. Klajdi)

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121