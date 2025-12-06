Ergebnis 14. Spieltag 1. FC Bitterfeld-Wolfen gewinnt daheim mit 2:0 gegen VfB 1906 Sangerhausen
Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 47 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen freuen.
Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.
In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.
Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte dann sehr spät in Spielminute 85 ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
Vitalii Sumka kickt 1. FC Bitterfeld-Wolfen in 2:0-Führung – Minute 89
Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Sumka den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen
1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Potapenko (64. Hlynianyi), Böhme, Gründling, Sumka, Bauer (59. Radke), Galushyn, Günther (82. Bark), Weimann, Hoffmann, Ehrhardt
VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz, Schulz (89. Hennig), Stöhr, Weick, Hildebrandt, Schneider, Schäffner, Kern, Worch, Wagenhaus
Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47