Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 121 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 121 Besucher des Jahnstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Martin Ludwig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kyrylo Galushyn den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 49: 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Kevin Elflein wurde für Jordan Born eingesetzt und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite verließen Bastian Schäfer für Palle Jespersen und Lukas Magnus für Dani Klajdi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Viacheslav Potapenko den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Gründling (83. Hoffmann), Sumka (90. Radke), Böhme, Ehrhardt, Galushyn, Hadaschik, Bauer, Born (59. Elflein), Ludwig (74. Potapenko)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Gruner, Fröhlich, Magnus (70. Klajdi), Laabs (83. Koch), Zander, Lohse (77. Eichholz), Schäfer (62. Jespersen), Hauer, Hauer, Wasylyk (83. Duda)

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121