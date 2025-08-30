Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 130 Zuschauer waren live dabei.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 130 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

In Minute 15 schoss Niklas Hadaschik das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Cedrik Staat (17.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen SC Bernburg – 17. Minute

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Illia Hlynianyi (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Galushyn (62. Elflein), Bauer, Böhme, Hadaschik (72. Gründling), Hoffmann (72. Potapenko), Günther (79. Born), Hlynianyi, Ehrhardt, Sumka

SC Bernburg: Schneider – Staat, Hilmer (61. Schmidt), Strobach (46. Fahland), Krüger, Becker (46. Bichtemann), Chidera (61. Heitzmann), Streithoff, Lange, Lange, Schauer

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130