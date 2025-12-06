Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 47 Zuschauer waren live dabei.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 47 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten das Team aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die Partie neigte sich dem Ende zu und fast sah es so aus, als würden sie sich mit einem 0:0 trennen, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und am Ende einer ebenfalls torlosen zweiten Halbzeit (85.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Doppelpack von Vitalii Sumka bringt 1. FC Bitterfeld-Wolfen 2:0 in Führung – 89. Minute

Nur kurz darauf gelang es Sumka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Galushyn, Sumka, Günther (82. Bark), Hoffmann, Gründling, Bauer (59. Radke), Ehrhardt, Böhme, Potapenko (64. Hlynianyi)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Kern, Stöhr, Schäffner, Scholz, Schulz (89. Hennig), Worch, Wagenhaus, Schneider, Hildebrandt

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47