Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 121 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Martin Ludwig traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kyrylo Galushyn den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt mit 2:0 – Minute 49

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Kevin Elflein wurde für Jordan Born eingesetzt und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite verließen Bastian Schäfer für Palle Jespersen und Lukas Magnus für Dani Klajdi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka (90. Radke), Gründling (83. Hoffmann), Bauer, Ludwig (74. Potapenko), Böhme, Born (59. Elflein), Hadaschik, Ehrhardt, Galushyn, Weimann

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Hauer, Hauer, Schäfer (62. Jespersen), Wasylyk (83. Duda), Lohse (77. Eichholz), Laabs (83. Koch), Magnus (70. Klajdi), Fröhlich, Gruner

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121