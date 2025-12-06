Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Fritz-Heinrich-Stadion Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Bitterfeld-Wolfener gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Sangerhausen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte dann sehr spät in Spielminute 85 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Minute 89: 1. FC Bitterfeld-Wolfen vorne dank zwei Treffern von Vitalii Sumka – 2:0

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Sumka den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (89.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer (59. Radke), Sumka, Gründling, Galushyn, Böhme, Ehrhardt, Weimann, Günther (82. Bark), Potapenko (64. Hlynianyi), Hoffmann

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Stöhr, Kern, Scholz, Wagenhaus, Hildebrandt, Schneider, Schäffner, Schulz (89. Hennig), Weick, Worch

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.)