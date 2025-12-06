Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 47 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 47 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Bitterfeld-Wolfen. Fünf Minuten vor Schluss schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (85.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Sumka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer (59. Radke), Potapenko (64. Hlynianyi), Hoffmann, Ehrhardt, Weimann, Günther (82. Bark), Galushyn, Gründling, Böhme, Sumka

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Weick, Kern, Wagenhaus, Schäffner, Hildebrandt, Schneider, Scholz, Stöhr, Schulz (89. Hennig)

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47