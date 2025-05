Die Partie zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SG Rot-Weiß Thalheim hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Thalheim auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Hoffmann (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Oleh Shtohryn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 19

1:1 für 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SG Rot-Weiß Thalheim – Minute 80

In der Nachspielzeit nutzte die SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Queba Sonco (Thalheim) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG Rot-Weiß Thalheim

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Biriuk (88. Born), Weimann, Hadaschik, Hoffmann (75. Schlegel), Ehrhardt, Bauer, Bark, L. T. Krüger, Potapenko (61. T. N. Krüger), Hlynianyi

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Bakkush (65. Moroz), Slupski, Shtohryn, Rekas, Sonco (90. Mrozik), Lytvyn (74. Pfeifer), Stashenko (82. Petrov), Prielipp, Kuras, Seniura

Tore: 1:0 Tim Hoffmann (68.), 1:1 Oleh Shtohryn (80.), 1:2 Queba Sonco (90.+2); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Steffen Grafe; Zuschauer: 320