Am 27. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem 1. FC Lok Stendal ein 1:0 (0:0)-Triumph über den BSV Halle-Ammendorf.

Stendal/MTU. Im Stadion am Hölzchen haben 204 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem 1. FC Lok Stendal und dem BSV Halle-Ammendorf verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste (61.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Florian Stark den Gastgeber in Führung (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

Die Stendaler sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – BSV Halle-Ammendorf

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Pfeiffer (66. Barrie), Kaschlaw, Mahrhold, Knoblich, Konieczny (74. Grigo), Schleicher, Schubert (87. Bubke), Buschke, Schulze

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Hotopp (72. Kusat), Piontek, Pälchen (46. Schuster), Niesel, Gehrke-Walther, Kunze, Schunke, Hartmann (46. Kowalski), Bergmann (77. Schöneck)

Tore: 1:0 Florian Stark (72.); Zuschauer: 204