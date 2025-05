Der 1. FC Lok Stendal errang am 29. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den FSV Barleben 1911.

Stendal/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der 1. FC Lok Stendal nach einem deutlichen Rückstand den FSV Barleben 1911 mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Fabian Johannes Kröger (FSV Barleben 1911 e.V) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Rosario Schulze (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 29

1:1 für 1. FC Lok Stendal und FSV Barleben 1911 – 55. Minute

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Schulze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Stendaler Mannschaft den Sieg zu verschaffen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FSV Barleben 1911

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Schulze (90. Pfeiffer), Salge (86. Balliet), Kaschlaw, Stark (76. Konieczny), Ilchenko, Bubke (46. Breda), Mahrhold, Schubert (69. Schaarschmidt), Buschke

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Priese, Jespersen, Schäfer (62. Pung), Gruner, Kröger (76. Hamidovic), Schlitte, Hauer (58. Hauer), Laabs (80. Koch), Fröhlich, Duda (88. Koch)

Tore: 0:1 Fabian Johannes Kröger (43.), 1:1 Rosario Schulze (55.), 2:1 Rosario Schulze (84.); Zuschauer: 273