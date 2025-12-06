Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Bitterfeld-Wolfen. Fünf Minuten vor Schluss schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (85.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

89. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen vorne dank Doppelpack von Vitalii Sumka – 2:0

Nur kurz darauf gelang es Sumka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Galushyn, Potapenko (64. Hlynianyi), Weimann, Bauer (59. Radke), Hoffmann, Böhme, Günther (82. Bark), Ehrhardt, Sumka, Gründling

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Wagenhaus, Hildebrandt, Schäffner, Scholz, Weick, Kern, Schulz (89. Hennig), Worch, Schneider, Stöhr

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.)