Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Maximilian Faris Kamm Al Azzawe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Minute 60: SV Blau-Weiß Dölau führt mit zwei Toren

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Pause, als Justin Kreideweiß den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (60.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kreideweiß, Groß, H. Hensen, Haensch (88. Dragon), Köhler, A. Hensen, Lippoldt, Redmann (82. Hermann), Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Prinzler

VfB Merseburg: Przigode – Hillemann, Wagner, Wagner, Knerler, Arndt (86. Erovic), Taubert, Berndt (64. Frühauf), Dähne (61. Bierschenk), Nicodemus, Voigt

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127