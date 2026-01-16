Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Die 60 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

89. Minute: VfB 1906 Sangerhausen vorne dank zwei Treffern von Kevin-Eugenio Schäffner – 2:0

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (89.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Husung, Hildebrandt, Worch (90. Reiber), Olbricht, Schneider, Sonnenberg, Kern, Schulz (68. Lange), Scholz (88. Halle)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sambu Cabral (60. Ndour), May (60. Yaghobi), Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Moroz, Lytvyn, Kolomiiets, Jalo, Seniura, Schmökel, Sonco

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60