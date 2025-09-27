Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV 1890 Westerhausen gegen den SV Dessau 05 ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Thale/MTU. Der SV 1890 Westerhausen und der SV Dessau 05 haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von André Dzial, als Ayumu Masaka für Westerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Westerhausener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Adriel Ribeiro De Oliveira der Torschütze (45.).

SV 1890 Westerhausen führt in Minute 45 mit 2:0

Zweite Halbzeit: Dessau lag 2:0 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Elia Miro Friebe startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Friebe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Dessau 05

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira (82. Stridde), Kale, Masaka, Pavlish, Brahmann (82. Rodrigues Lima Filho), Masur, Miranda Conceicao, Lehmann, Dantas Caldas, Gomes Paranagua (65. Gönülcan)

SV Dessau 05: Becker – Friebe, Erdmann (66. Savrii), Horvath, Barabasch (46. Thomas), Schmitkamp (46. Schultz), Lübke (60. Amededjisso), Mieth, Sparfeld, Zoblofsky, Pälchen

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (42.), 2:0 Adriel Ribeiro De Oliveira (45.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 2:2 Elia Miro Friebe (70.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Fabian Stegner, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 83