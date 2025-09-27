Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV 1890 Westerhausen gegen den SV Dessau 05 ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Thale/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1890 Westerhausen und der SV Dessau 05 eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Ayumu Masaka (SV 1890 Westerhausen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Westerhausener legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Adriel Ribeiro De Oliveira der Torschütze (45.).

SV 1890 Westerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45

Zweite Halbzeit: Dessau lag 2:0 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Elia Miro Friebe startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Friebe den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Dessau 05

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira (82. Stridde), Dantas Caldas, Gomes Paranagua (65. Gönülcan), Masaka, Miranda Conceicao, Lehmann, Brahmann (82. Rodrigues Lima Filho), Kale, Pavlish, Masur

SV Dessau 05: Becker – Mieth, Friebe, Schmitkamp (46. Schultz), Barabasch (46. Thomas), Erdmann (66. Savrii), Pälchen, Zoblofsky, Lübke (60. Amededjisso), Horvath, Sparfeld

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (42.), 2:0 Adriel Ribeiro De Oliveira (45.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 2:2 Elia Miro Friebe (70.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Fabian Stegner, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 83