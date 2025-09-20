Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Dessau 05 gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Marius Prinzler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Niklas Mieth erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Laurenz Frederik Lippoldt für Theodor Luiz Rappsilber und Jonas Redmann für Jari Geyer den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Dessau 05 steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Theodor Luiz Rappsilber (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erlangen (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Pratsch, Mieth, Biriuk, Sparfeld, Pälchen (81. Erdmann), Girke (77. Savrii), Barabasch, Schultz (77. Werthmann), Zoblofsky, Friebe

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Haensch, Giese, Köhler, Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Kreideweiß, Groß, Hensen, Redmann (73. Geyer), Lippoldt (61. Rappsilber), Prinzler

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103