Ein 2:2 (2:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SV 1890 Westerhausen am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Helbra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Serhii Molochko für Emseloh traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein (18.). Die Emseloher legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bohdan Bozhok der Torschütze (24.).

24. Minute: SV Eintracht Emseloh mit 2:0 Vorsprung

In der 57. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Justin Masur den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Westerhausener Team erzielte (83.). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – A. Aljindo, J. T. Aljindo, Heimur, Bozhok, Stache, Polívka, Schmidt, Mukhoid, Shevtsov, Molochko

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka (46. Teah), Stridde, Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Miranda Conceicao, Weickert, Weickert (65. Afrifa-Kodua), Endo, Gomes Paranagua (90. Golombek), Masur, Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann)

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82