Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Spiel gegen den SV 1890 Westerhausen am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Helbra/MTU. Der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Serhii Molochko (SV Eintracht Emseloh) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein (18.). Die Emseloher legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Bohdan Bozhok der Torschütze (24.).

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Emseloh – 24. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Justin Masur den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Westerhausener Team errang (83.). Die Emseloher sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Heimur, Polívka, Molochko, Mukhoid, Schmidt, A. Aljindo, J. T. Aljindo, Stache, Shevtsov, Bozhok

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Weickert (65. Afrifa-Kodua), Masaka (46. Teah), Weickert, Stridde, Gomes Paranagua (90. Golombek), Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Miranda Conceicao, Masur, Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann), Endo

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82