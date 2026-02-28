Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Eintracht Emseloh gegen den SV 1890 Westerhausen ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Helbra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Serhii Molochko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein (18.). Die Emseloher legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Bohdan Bozhok der Torschütze (24.).

In der 57. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Justin Masur den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Westerhausener Team erzielte (83.). Die Emseloher sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Mukhoid, Molochko, Schmidt, Heimur, A. Aljindo, Bozhok, Polívka, Shevtsov, Stache, J. T. Aljindo

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Stridde, Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Masaka (46. Teah), Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann), Endo, Gomes Paranagua (90. Golombek), Weickert (65. Afrifa-Kodua), Masur, Miranda Conceicao, Weickert

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82