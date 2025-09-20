Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Dessau 05 und SV Blau-Weiß Dölau am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Dessau 05 und der SV Blau-Weiß Dölau ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Marius Prinzler (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Niklas Mieth erzielt.

SV Dessau 05 und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 50

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Theodor Luiz Rappsilber für Laurenz Frederik Lippoldt und Jari Geyer für Jonas Redmann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Pause konnte Theodor Luiz Rappsilber (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erlangen (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Mieth, Pälchen (81. Erdmann), Biriuk, Pratsch, Schultz (77. Werthmann), Zoblofsky, Girke (77. Savrii), Sparfeld, Friebe, Barabasch

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Kreideweiß, Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Lippoldt (61. Rappsilber), Hensen, Prinzler, Groß, Haensch, Giese, Redmann (73. Geyer)

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103