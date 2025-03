Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SV 09 Staßfurt am Samstag nicht, als er sich vor 93 Zuschauern mit 2:5 (0:0) gegen den VfB 1906 Sangerhausen verabschieden musste.

Staßfurt/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV 09 Staßfurt und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 2:5 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Staßfurter (28.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (52.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV 09 Staßfurt steckte noch einmal Gelb ein (53.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Florian Schmidt-Daul (56.) erzielt wurde.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Amon Van Linthout/Staßfurt (63.), gefolgt von Bruno Weick (VfB 1906 Sangerhausen) in Minute 65, 71, 77. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 20

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Fabian Stix, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 zu festigen (89.). In Spielminute 90 handelte sich der SV 09 Staßfurt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – VfB 1906 Sangerhausen

SV 09 Staßfurt: Probst – Van Linthout, Dittwe (57. Timpe), Zöger, Lampe, Moye (84. Stachowski), Sturm, Schmidt-Daul, Schulz, Lieder, Hoffmann

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Knopp (58. Wagenhaus), Weick, Husung, Kern (85. Stöhr), Gängel, Hennig (77. Stix), Worch, Schulz, Schäffner, Hildebrandt

Tore: 0:1 Kevin-Eugenio Schäffner (52.), 1:1 Florian Schmidt-Daul (56.), 2:1 Amon Van Linthout (63.), 2:2 Bruno Weick (65.), 2:3 Bruno Weick (71.), 2:4 Bruno Weick (77.), 2:5 Fabian Stix (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Niklas Schimpf, Tobias Menzel; Zuschauer: 93