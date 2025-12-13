Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 57 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Havelwinkel Warnau freuen.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 57 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Havelwinkel Warnau durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Max Schönijahn vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Valentin Pung das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Barleben noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Lukas Magnus erzielt.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Unmittelbar darauf gelang es Bastian Schäfer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (70.). In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Priese, Wasylyk (81. Instenberg), Pung (62. Laabs), Duda (70. Lohse), Gruner, Magnus (74. Kröger), Jespersen (62. Schäfer), Zander, Hauer, Von Der Gönne

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Albrecht (46. Schulz), Bradburn (83. Hain), Hilgenfeld (74. Brömme), Neumann, Heinrich, Fringel (42. Bauer), Hutyra, Bäther (70. Winning), Büchner, Kniestedt

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57