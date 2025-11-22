Dem SSC Weißenfels gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV 1890 Westerhausen mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 27 Zuschauer waren live dabei.

Salzatal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz an der alten B80 - Platz 2 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Westerhausen mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Maximilian Oha am Ende der ersten Halbzeit, als Till Hafkesbrink für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb (47.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Carlo Purrucker (50.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

SSC Weißenfels führt mit 2:0 – 50. Minute

griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Christopher Zerbe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (77.). Der SSC Weißenfels hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV 1890 Westerhausen

SSC Weißenfels: Lohmann – T. Koch (80. Haufe), Zozulia (80. Beyer), Puphal, Zerbe, Kopp (56. Löser), Hafkesbrink (66. Schneider), P. Koch, Dierichen, Purrucker (80. Olajide), Raßmann

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Dantas Caldas, Stridde, Lehmann, Lehmann, Masur, Miranda Conceicao (85. Winter), Masaka (70. Rodrigues Lima Filho), Gomes Paranagua (59. Brahmann), Pavlish, Ribeiro De Oliveira (70. Gönülcan)

Tore: 1:0 Till Hafkesbrink (38.), 2:0 Carlo Purrucker (50.), 3:0 Christopher Zerbe (77.); Zuschauer: 27