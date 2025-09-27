Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Zorbau vor 78 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer besiegten das Team aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

In Minute 13 schoss Kevin Neuhaus das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Fortuna Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen (41.). Das zweite Tor konnten die Zorbauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Maier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für SV Blau-Weiß Zorbau – 49. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte einmal Gelb.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (77.). Der SV Blau-Weiß Zorbau sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Hatim, Sothen (80. Stelmak), Bondarenko (82. Jose Malu), B. Strauchmann, Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Beer, Tsipi, Maier (71. De Pinho Gomes), Omerovic, Engl (71. Souvatzoglou)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Ehrenberg, Weidemeier, Pide, Megel, Domitz, Rudolph (73. Rexhepi), Halilaj (82. Riemann), Halilaj (60. Sturm), Lange, Kovkrak (56. Schüler)

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78