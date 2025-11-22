Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SSC Weißenfels vor 27 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV 1890 Westerhausen freuen.

Salzatal/MTU. Die 27 Besucher auf dem Sportplatz an der alten B80 - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Westerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Maximilian Oha am Ende der ersten Halbzeit, als Till Hafkesbrink für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 38 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb (47.). Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Minute 50: SSC Weißenfels führt mit zwei Toren

griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

32 Minuten nach der Pause konnte Christopher Zerbe (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Der SSC Weißenfels hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV 1890 Westerhausen

SSC Weißenfels: Lohmann – Hafkesbrink (66. Schneider), Zerbe, Purrucker (80. Olajide), Kopp (56. Löser), Raßmann, T. Koch (80. Haufe), P. Koch, Dierichen, Puphal, Zozulia (80. Beyer)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka (70. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Lehmann, Gomes Paranagua (59. Brahmann), Stridde, Dantas Caldas, Ribeiro De Oliveira (70. Gönülcan), Masur, Miranda Conceicao (85. Winter), Pavlish

Tore: 1:0 Till Hafkesbrink (38.), 2:0 Carlo Purrucker (50.), 3:0 Christopher Zerbe (77.); Zuschauer: 27