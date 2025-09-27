Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Zorbau vor 78 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Zorbau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Zorbauer waren den Gästen aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Kevin Neuhaus (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte einmal Gelb (41.). Das zweite Tor konnten die Zorbauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Maier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Zorbau mit 2:0 vorne – Minute 49

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte einmal Gelb ein.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (77.). Der SV Blau-Weiß Zorbau hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Omerovic, Sothen (80. Stelmak), Bondarenko (82. Jose Malu), Tsipi, Beer, B. Strauchmann, Hatim, Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Maier (71. De Pinho Gomes), Engl (71. Souvatzoglou)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Rudolph (73. Rexhepi), Domitz, Ehrenberg, Megel, Pide, Halilaj (82. Riemann), Weidemeier, Kovkrak (56. Schüler), Halilaj (60. Sturm)

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78