Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 132 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Sangerhausen/MTU. Die 132 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Mika Scholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für VfB 1906 Sangerhausen – Minute 53

Unmittelbar darauf gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Schulz (76. Bühling), Hildebrandt, Husung, Schäffner, Scholz, Worch, Kern, Schneider (86. Bärwolf), Sonnenberg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (74. Hamidovic), Zander, Wasylyk (76. Instenberg), Priese, Lohse, Jespersen, Laabs (65. Klajdi), Magnus (65. Koch), Röhl, Duda

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132