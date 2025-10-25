Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 49 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen freuen.

Theodor Luiz Rappsilber (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Lehmann den Ball ins Netz (23.).

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Gedeon Groß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kreideweiß, Gros, Redmann (46. Scheffler), Lippoldt (46. Haensch), Giese, Rappsilber (74. Grüneberg), Köhler, Hensen, Prinzler (66. Kamm Al Azzawe), Groß (80. Burghardt)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Lehmann, Miranda Conceicao, Masaka, Dantas Caldas, Brahmann (77. Gönülcan), Lehmann, Kale, Stender (68. Eckert), Ribeiro De Oliveira, Masur

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49