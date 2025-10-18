Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Eintracht Emseloh freuen.

Magdeburg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Eintracht Emseloh mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Rostislav Senft (SV Eintracht Emseloh) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Emseloher konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Malte Domitz der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (77.).

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Ali Maarouf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.). Die Magdeburger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide (78. Bimenyimana), Gerwien (37. Ehrenberg), Rudolph, Sturm (78. Maarouf), Steinbach (87. Weidemeier), Halilaj (54. Kovkrak), Kauka, Gerstner, Riemann, Domitz

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stache, Heimur, Aljindo, Bozhok, Schmidt (85. Vrba), Aljindo, Polívka, Shevtsov, Cibulka, Senft (63. Molochko)

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48