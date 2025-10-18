Die SV Fortuna Magdeburg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 48 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Emseloh: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Rostislav Senft (SV Eintracht Emseloh) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Emseloher konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Malte Domitz der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (77.).

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Ali Maarouf den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die SV Fortuna Magdeburg sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Steinbach (87. Weidemeier), Gerwien (37. Ehrenberg), Halilaj (54. Kovkrak), Pide (78. Bimenyimana), Riemann, Kauka, Rudolph, Domitz, Gerstner, Sturm (78. Maarouf)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Polívka, Aljindo, Senft (63. Molochko), Cibulka, Aljindo, Stache, Schmidt (85. Vrba), Heimur, Bozhok, Shevtsov

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48