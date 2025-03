Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 21. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 111 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Dessau 05.

Sangerhausen/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Friesenstadion ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Sangerhausener gewannen souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Kontrahenten aus Dessau.

In Minute 15 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Max Erdmann (19.) erzielt wurde.

Minute 19 VfB 1906 Sangerhausen auf Augenhöhe mit SV Dessau 05 – 1:1

Unentschieden. Sangerhausens Gabriel Edgar Schneider konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 21

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Weick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (81.). Damit war der Sieg der Sangerhausener gesichert. In Spielminute 84 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Dessau 05

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Weick (85. Stix), Hildebrandt, Schäffner, Olbricht, Kern (87. Sonnenberg), Schneider (67. Schulz), Wagenhaus (60. Knopp), Gängel (68. Stöhr), Husung, Worch

SV Dessau 05: Ulubay – Barabasch, Sanneh (72. Anyamale), Werthmann, Stelmak, Erdmann, Mieth, Schultz (72. Thomas), Schmitkamp (67. Lange), Pratsch, Horvath (51. Baumgart)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (15.), 1:1 Max Erdmann (19.), 2:1 Gabriel Edgar Schneider (42.), 3:1 Bruno Weick (81.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Jannis Körner; Zuschauer: 111