Ein 3:3 (2:3)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Barleben 1911 e. V. und Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (2:3).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Pascal Thieke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Haldensleber legten in der 38. Minute nach. Wieder war Thieke der Torschütze.

FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Steve Röhl (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erlangen (62.). Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl, Wasylyk, Lohse, Pung (72. Laabs), Duda, Von Der Gönne (75. Fröhlich), Priese (68. Eichholz), Zander, P. Hauer (58. Jespersen), M. Hauer (68. Gruner)

Haldensleber SC: Switala – Bögelsack (74. Hartmann), Ebel (61. Hevekerl), Mäde, Bögelsack, Ebel, Grabenberg (81. Sengewald), Zimmermann (66. Wille), Krüger, Thieke, Stadler

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169