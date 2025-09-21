Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. endete das Duell mit dem Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 3:3 (2:3)-Punkteteilung.

Barleben/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC am Sonntag 3:3 (2:3) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Pascal Thieke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Haldensleber legten in der 38. Spielminute nach. Wieder war Thieke der Torschütze.

FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das rettende Tor für den FSV Barleben 1911 e. V. fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Steve Röhl den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (62.). Die Barleber sicherten sich somit Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Priese (68. Eichholz), Von Der Gönne (75. Fröhlich), P. Hauer (58. Jespersen), Röhl, Pung (72. Laabs), Zander, M. Hauer (68. Gruner), Duda, Lohse, Wasylyk

Haldensleber SC: Switala – Mäde, Stadler, Krüger, Ebel, Bögelsack (74. Hartmann), Grabenberg (81. Sengewald), Zimmermann (66. Wille), Ebel (61. Hevekerl), Bögelsack, Thieke

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169