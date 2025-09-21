Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. gegen den Haldensleber SC ein 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (2:3).

Pascal Thieke (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Thieke.

Minute 38: FSV Barleben 1911 e. V. 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Es blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das rettende Tor für den FSV Barleben 1911 e. V. fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Steve Röhl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (62.). Die Barleber haben sich somit Platz 15 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – M. Hauer (68. Gruner), Wasylyk, Lohse, Priese (68. Eichholz), Röhl, Duda, Zander, P. Hauer (58. Jespersen), Pung (72. Laabs), Von Der Gönne (75. Fröhlich)

Haldensleber SC: Switala – Bögelsack (74. Hartmann), Ebel (61. Hevekerl), Krüger, Ebel, Zimmermann (66. Wille), Mäde, Grabenberg (81. Sengewald), Stadler, Thieke, Bögelsack

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169