Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. endete das Duell mit dem Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (2:3).

Pascal Thieke (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber legten in der 38. Spielminute nach. Wieder war Thieke der Torschütze.

38. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Es blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Steve Röhl, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erreichen (62.). Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz 15 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – P. Hauer (58. Jespersen), Priese (68. Eichholz), Zander, Wasylyk, Lohse, Duda, Röhl, Pung (72. Laabs), Von Der Gönne (75. Fröhlich), M. Hauer (68. Gruner)

Haldensleber SC: Switala – Ebel (61. Hevekerl), Bögelsack, Krüger, Ebel, Bögelsack (74. Hartmann), Mäde, Grabenberg (81. Sengewald), Thieke, Zimmermann (66. Wille), Stadler

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169