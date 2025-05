Der SSC Weißenfels unter Leitung von Coach Rüdiger Hoppe feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Dessau 05 mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

4:0 – SSC Weißenfels in der Partie gegen SV Dessau 05 deutlich souverän

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 109 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Carlo Purrucker das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste dreimal Gelb hinnehmen (47.). Der SSC Weißenfels hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 70 wurde ein weiteres Tor durch Justin Puphal erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Puphal ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Fabian Zwarg (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 4:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Tretropp – Schumann, Purrucker, Zozulia (85. Trotte), Hafkesbrink (70. Seemann), Löser, Hatim (63. Kopp), Puphal, Zerbe, Huhn (78. Zwarg), Schneider (85. Krobitzsch)

SV Dessau 05: Ulubay – Barabasch, Baumgart, Pratsch, Schmitkamp, Horvath, Stelmak (75. Zahrt), Girke (3. Amededjisso), Mieth, Werthmann (75. Schuhmacher), Erdmann (81. Anyamale)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (6.), 2:0 Justin Puphal (70.), 3:0 Justin Puphal (78.), 4:0 Fabian Zwarg (88.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Andreas Pak, Christian Braun; Zuschauer: 109