Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Christian Kamalla und sein Team BSV Halle-Ammendorf gegen den VfB 1906 Sangerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (4:0) wider.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich überlegen.

Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Laurenz Hoffmann den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf mit 2:0 vorne – 35. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (69.). In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Hoffmann (73. Piven), Kunze, Meyer (73. Schöneck), Schmitz, Niesel, Dabel, Pannier, Winkler (73. Hartmann), Agwu (46. Kowalski)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hennig, Sonnenberg, Schneider (71. Lange), Schulz, Olbricht, Worch, Stöhr (46. Scholz), Weick, Schäffner, Hildebrandt

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217